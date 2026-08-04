أخبار من السعودية.. 48 مئوية.. "الأرصاد" ينبه من موجة حارة على العاصمة المقدسة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:33 مساءً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد, في تقريره اليوم، من موجة حارة على العاصمة المقدسة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجة الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية.

سبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة أن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وقال إن درجات الحرارة العظمى تبقى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة.