أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وتدن في الرؤية على منطقتي تبوك وحائل

رياح نشطة على حائل

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من رياح نشطة على محافظتي أملج والوجه، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعٍ في الأمواج، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.