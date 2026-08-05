أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وتدن في الرؤية على منطقتي تبوك وحائل

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الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من رياح نشطة على محافظتي أملج والوجه، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعٍ في الأمواج، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
رياح نشطة على حائلونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.