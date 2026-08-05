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أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وتدن في الرؤية على منطقتي تبوك وحائل

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واس - تبوك 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وتدن في الرؤية على منطقتي تبوك وحائل 1/2
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وتدن في الرؤية على منطقتي تبوك وحائل 2/2

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من رياح نشطة على محافظتي أملج والوجه، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعٍ في الأمواج، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح نشطة على حائل

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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