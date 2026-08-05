أخبار من السعودية.. بجراحة روبوتية.. "طبية مكة" تنهي معاناة مريضة خمسينية

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:39 مساءً كتب شريف احمد - نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية دقيقة لتثبيت المستقيم باستخدام الروبوت الجراحي (Robotic Rectopexy) لمواطنة تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت تعاني من ضعف شديد في قاع الحوض وارتخاء أعضاء الحوض، في إنجاز يعكس التوسع في توظيف التقنيات الجراحية الحديثة لعلاج الحالات التخصصية المعقدة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الفريق الطبي أجرى العملية باستخدام الروبوت الجراحي، حيث تم تثبيت المستقيم واستئصال الأنسجة اللازمة بدقة عالية مع المحافظة على الأنسجة المحيطة، ما أسهم في تقليل التدخل الجراحي، وخفض الألم بعد العملية، وتعزيز سرعة التعافي.

وأضاف أن العملية تكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي وهي تتمتع بحالة صحية مستقرة، مع استمرار تحسنها وفق الخطة العلاجية الموضوعة.

دقة جراحية عالية

وأشار التجمع إلى أن جراحات قاع الحوض باستخدام الروبوت الجراحي تمثل أحد أحدث الخيارات العلاجية للحالات المعقدة، لما توفره من دقة جراحية عالية، وشقوق صغيرة، وتقليل للمضاعفات المحتملة، وتسريع فترة التعافي، بما ينعكس إيجابًا على النتائج السريرية وجودة حياة المرضى.

وبيّن أن عملية تثبيت المستقيم بالروبوت الجراحي تُعد من العمليات التخصصية الدقيقة التي تتطلب خبرات جراحية متقدمة واعتمادات تخصصية، ويجريها جراحون مؤهلون في جراحات قاع الحوض والجراحة الروبوتية وفق أحدث الممارسات الطبية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود مدينة الملك عبدالله الطبية في تطوير خدمات الجراحة التخصصية، وتبني أحدث التقنيات العلاجية؛ بما يسهم في تقديم رعاية صحية متقدمة تتمحور حول المريض، وتعزيز جودة الخدمات الصحية.