شكرا لقرائتكم فيديو.. أردني يغامر بحياته لإنقاذ طفل من الغرق في السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - غامر رجل أردني بحياته لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق في السيول التي داهمت حافلة مدرسية أمس قرب البحر الميت.

وأظهر فيديو متداول شجاعة الرجل الذي نجح في إنقاذ الظفل الذي ظل متماسكًا رغم صعوبة الموقف.

يذكر أن سيول الأردن خلفت 18 حالة وفاة و34 إصابة، وما زال البحث جاريا عن آخرين جرفتهم السيول في البحر الميت مساء الخميس بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية .

وقال مصدر في الدفاع المدني إن كافة الأجهزة المعنية لعمليات البحث والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين آخرين جرفتهم السيول.



الأحد إيداع راتب شهر أكتوبر .. إليك 5 نصائح للتوفير



تركي الفيصل لواشنطن بوست: الهجوم على ولي العهد يزيد شعبيته.. اسألوا السعوديين عن ذلك



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.