محمد بن مسعود - الدمام - شعر به الأهالي مرتين صباحاً وظهراً.. و"الخليج 365" تتابع وترصد أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية "طارق أبا الخيل" لـ"الخليج 365" أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنتشرة في مناطق المملكة لم ترصد أي زلزال اليوم. جاءً ذلك رداً على سؤال لـ"الخليج 365" وجّهته لـ"أبا الخيل" بخصوص سماع صوت دوي انفجار في سماء الباحة، النماص وبلقرن، شعر به الأهالي عند العاشرة من صباح اليوم وآخر عند الثانية عشر ظهراً. سماع صوت قوي بسماء الباحة والنماص وبلقرن.. والمساحة الجيولوجية توضح سويد الحارثي الخليج 365 2019-05-21 أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية "طارق أبا الخيل" لـ"الخليج 365" أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنتشرة في مناطق المملكة لم ترصد أي زلزال اليوم. جاءً ذلك رداً على سؤال لـ"الخليج 365" وجّهته لـ"أبا الخيل" بخصوص سماع صوت دوي انفجار في سماء الباحة، النماص وبلقرن، شعر به الأهالي عند العاشرة من صباح اليوم وآخر عند الثانية عشر ظهراً. 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 02:52 PM شعر به الأهالي مرتين صباحاً وظهراً.. و"الخليج 365" تتابع وترصد شعر به الأهالي مرتين صباحاً وظهراً.. و"الخليج 365" تتابع وترصد أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية "طارق أبا الخيل" لـ"الخليج 365" أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنتشرة في مناطق المملكة لم ترصد أي زلزال اليوم. جاءً ذلك رداً على سؤال لـ"الخليج 365" وجّهته لـ"أبا الخيل" بخصوص سماع صوت دوي انفجار في سماء الباحة، النماص وبلقرن، شعر به الأهالي عند العاشرة من صباح اليوم وآخر عند الثانية عشر ظهراً. ، سماع صوت قوي بسماء الباحة والنماص وبلقرن.. والمساحة الجيولوجية توضح ،

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