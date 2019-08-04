فضح مصلح العلياني

︎



.

**الاسم : مصلح العلياني*

**الوظيفة : مفسد الرعيان*

إرهابي وقيادي في جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة والمدعومة من قطر وتركيا ومصنف على قوائم الإرهاب في المملكة ومطلوب للجهات الرسمية.

عادت قطر وأتباعها للأسلوب القديم وعلى طريقة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، باستخدام البرامج الجديدة واليوتيوب ، واُسلوب النصح والتوجيه وتقديم مفاهيم معكوسة وأفكار منكوسة .

فبعد تداول بعض المدرعمين هذه الأيام بعض المقاطع التي يعتقدون أنها لناصحين**فهل تعلم أن المقاطع التي تنشرها هي لأحد الإرهابيين المصنفين رسميا* ⁉

** هل تعلم أنه يسعى لدمار وطنك* ‼

‏**إين الفطنة والحذر من تداول مقاطع الإرهابيين* ⁉

**الا تعلم أن هناك حملات مركزة لتشوية وطنك* ⁉

*ألا تعلم بأن هناك من يحاول إستغلال هذه المواقف للتأجيج وتحريك المشاعر في بلادنا** ⁉

*هل أنه تعلم أنه تكفيري خارجي بدأ يروج نفسه كناصح وهو بذلك يدس السم في العسل**⁉

تأكد أن ما يقدمه هذا من نصائح هي مدفوعة الثمن وهي من أجل التشكيك في إنجازات المملكة و الشوشرة عليها ولاشغالها عما هو أهم ، ويحاول اللعب على عقول الناس ،بهذه البرامج المدروسة و المرتب والمعد لها جيدا وليست فردية ، ولا نستغرب أن صورت في تركيا أو في قطر ⁉، ومن الطبيعي والمنطقي والعقلاني أن لا يسمع الناس لكلام من يقتل باسم الدين ويديه ملطخة بدماء الأبرياء ⁉

أما من يؤجّر عقله لمثل هذا التفكير ، سيكون بين خيارين :

‏