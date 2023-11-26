مشاهدة بث مباشر الزمالك وأبوسليم بتاريخ 2023-11-26 يلا شوت

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة بث مباشر الزمالك وأبوسليم بتاريخ 2023-11-26 ومن معروف ان الزمالك يبحث عن تحقيق الانتصار على أبوسليم في هذا اليوم 2023-11-26، وبالتالي يأمل مشجعي الزمالك بتحقيق نتيجة إيجابية هامة، وذلك لإضافة ثلاث نقاط هامة في مسيرته على أبوسليم، ولكن عشاق أبوسليميأملون هم ايضا في تحقيق نتيجة إيجابية.

يلا شوت ستشاهدون اليوم 2023-11-26 الساعة 20:00 مباراة المنتظرة بين أبوسليم ضد الزمالك؛ والتي ستقام على ملعب ضمن الدوري كأس الكونفدرالية؛ وبالإضافة إلى ذلك ستعرض مباراة الزمالك ضد أبوسليم الحماسية على قناة beIN SPORTS 6 HD بشكل مباشر ولا ننسى أن المعلق الشهير “عصام الشوالي” سيهتم بإشعال الأجواء بتعليقه الرائع.

خطوات تثبيت قناة أون تايم سبورت الأرضية

الخطوة الأولى: فصل جهاز الريسيفر عن التلفزيون لضمان استقبال القناة الأرضية فقط.

الخطوة الثانية: توصيل هوائي الاستقبال الأرضي بالتلفزيون.

الخطوة الثالثة: اضغط على زر الإعدادات من جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى إعدادات التلفزيون.

الخطوة الرابعة: اضغط على قائمة القنوات للوصول إلى قائمة القنوات.

الخطوة الخامسة: اختر ضبط إعدادات القناة لبدء ضبط الترددات.

الخطوة السادسة: اضغط على ضبط تلقائي لبدء البحث عن القنوات تلقائيًا.

الخطوة السابعة: اختر البحث الرقمي لضبط القنوات الرقمية فقط.

الخطوة الثامنة: أدخل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية UHF32 (التماثلي UHF9).

الخطوة التاسعة: انتظر حتى يتم الانتهاء من تثبيت القناة.

مشاهدة بث مباشر الزمالك وأبوسليم

يسعى الأبيض بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل البحث عن بداية قوية بدور المجموعات وحصد الثلاث نقاط، وكان الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين خلال الفترة الماضية لمباراة بطل ليبيا، وخاض الزمالك مباراتين وديتين أمام توت عنخ أمون والهلال الليبي لتجهيز اللاعبين لمباراة أبو سليم.

وطالب الجهاز الفني من اللاعبين ضرورة التركيز واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة الحذر من بطل ليبيا وعدم الاستهتار بالفريق المنافس.

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي "الونش " ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي وحسام عبد المجيد للإصابة، بالإضافة إلى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري الموقوفين من قبل مجلس إدارة النادي.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد و عبد الرحمن نفاد و معاذ علاء الدين و عمر جابر و حمزة المثلوثي و محمد عبد الغني و محمد طارق و محمد عبد الشافي و حاتم سكر و أحمد زكي و نبيل عماد "دونجا" و محمد أشرف "روقا" و عمرو السيسي و محمد حسام "بيسو" و سيد عبد الله "نيمار" و أحمد مصطفى "زيزو" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" و إبراهيما نداي و يوسف إبراهيم " أوباما " و سيف الجزيري و ناصر منسي و سامسون أكينيولا .

وفي المقابل يتطلع فريق أبو سليم الليبي بقيادة شكري الخطوي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وشدد المدير الفني لبطل ليبيا على صعوبة المباراة خاصة وأن الزمالك يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية.