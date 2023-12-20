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بث مباشر لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية 

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ياسر رشاد - القاهرة - شهد تشكيل فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي تواجد محمود عبدالرازق "شيكابالا" علي دكة البدلاء بجوار 8 لاعبين أخرين، في المباراة التي ستقام السادسة مساء اليوم.

ويلتقي فريق الزمالك و ساجرادا على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

دكة بدلاء الزمالك أمام ساجرادا..  شيكابالا يجاور أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي  وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .

 

 بينما جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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