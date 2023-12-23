ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يبحث عشاق كرة القدم في شمال إفريقيا، عن موعد مباراة ليفربول وآرسنال، التي تقام مساء اليوم السبت في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، نظيره أرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني، على أرضية أنفيلد اليوم السبت.

بينما يدخل فريق أرسنال مباراة اليوم، أمام مضيفه ليفربول، وهو عينه على الفوز فقط لا غير، من أجل الحفاظ الصدارة، حيث يحتل أرسنال المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة متساوياً مع أستون فيلا صاحب النفس الرصيد من النقاط، ولكن بفارق مباراة لصالح الأخير.

وقبل مباراة اليوم، يسعى النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لمواصلة التألق والتوهج هذا الموسم، حيث تمكن «الفرعون» من تسجيل 11هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وصنع 7.

ويستعد محمد صلاح لتسجيل ظهوره في المباراة رقم 15 في مشواره أمام الجانرز بجميع البطولات، حيث شارك النجم المصرى في 14 مباراة سابقة ضد أرسنال في مختلف البطولات.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 9 أهداف خلال مشاركته في 14 مباراة أمام أرسنال، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، منهم هدف بقميص تشيلسي و8 أهداف أخرى مع ليفربول.

وعلى مستوى النتائج، قاد محمد صلاح فريقه نحو تحقيق 8 انتصارات أمام الجانرز في جميع البطولات، بينما تعادل في 3 مباريات وتلقى 4 هزائم.

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فى سياق متصل، قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد اكتساحه لفريق وست هام يونايتد، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2023-24.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حارس المرمى: ديفيد رايا.

رباعي الدفاع: بن وايت، جابريل ساليبا، جابريل ماجاليش، أولكسندر زينتشينكو.

ثلاثي الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

مثلث الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حارس المرمى: أليسون بيكر

رباعي الدفاع: كوستاس تسيميكاس- ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك- جو جوميز

ثلاثي الوسط: واتارو إندو- كورتس جونز- دومينيك سوبوسلاي

مثلث الهجوم: كودي جاكبو- داروين نونيز- محمد صلاح.

من هو هداف ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي؟

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 11 هدفًا، ويسعة محمد صلاح لمواصلة مشواره التهديفي المتميز مع ليفربول، وعلى الجاني الآخر يتصدر إدرارد نيكيتاه ترتيب هدافي فريق أرسنال برصيد 5 أهداف.

المعركة على أرض أنفيلد تأتي بإحصائيات مشجعة لفريق ليفربول، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة في آخر 10 مباريات خاضها على أرضه أمام آرسنال، حيث حقق الفريق الأحمر 7 انتصارات و3 تعادلات.

وفيما يتعلق بالأداء الدفاعي، يظهر آرسنال بوجه تحدي أمام هجوم ليفربول القوي، حيث لم يحافظ الفريق على نظافة شباكه في آخر 15 مباراة خاضها في الدوري أمام ليفربول، واستقبل 43 هدفًا في تلك الفترة.