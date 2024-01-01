شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكما لمباراة المصرى والإسماعيلى وعثمان للداخلية والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري والإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الإثنين ضمن مواجهات الجولة الـ11 للدوري إلى الحكم الدولي أحمد الغندور، يعاونه شريف عبدالله وعمر فتحي وأحمد جمال، ومحمد الصباحي حكم فيديو وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة الداخلية والاتحاد السكندري المقرر لها الرابعة عصرا الحكم مصطفى عثمان يعاونه أحمد عبد الغني وشهاب راشد وعاطف حسين ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من إنبى بهدف دون رد.