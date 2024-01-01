شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 31 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل السفر لكوت ديفوار، واحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية يؤكد أن كأس الرابطة مؤهل لبطولة السوبر.

منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل السفر لكوت ديفوار استعدادا بأمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، ⁠مرانًا صباحيًا يوم 9 يناير المقبل قبل السفر لكوت ديفوار على أن يصل المنتخب إلى أبيدجان في العاشرة مساءً بتوقيت كوت ديفوار.

علق أحمد دياب "رئيس رابطة الأندية المصرية"، على نتائج قرعة كأس الرابطة والتي أقيمت اليوم الأحد، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم تقسيم البطولة إلى 16 فريقًا على 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 أندية وسوف تنطلق البطولة يوم 8 يناير المقبل ولن تلعب مباريات في نفس موعد مواجهات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

يرغب مسئولو أندية سموحة والبنك الأهلى فى ضم ناصر ماهر صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب خروج اللاعب من حسابات المدير الفني البرتغالى ريكاردو فورموسينيو في المباريات الرسمية للفريق.

حسين الشحات يوجه رسالة خاصة إلى الشعب الفلسطيني

وجه حسين الشحات، لاعب الأهلي رسالة إلى الشعب الفلسطيني، بعدما حرص على دعمهم في مباراة فريقه الأخيرة مام مودرن فيوشتر نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والذي توج به الأحمر عقب الفزز بنتيجة 4 / 2.

كولر يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي قبل بداية العام الجديد

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، علي توجيه رسالة إلى جماهير النادي الأحمر قبل بداية العام الجديد 2024.

طارق قنديل يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لزميله في مجلس الإدارة ونائب رئيس القلعة الحمراء العامري فاروق، والذي يرقد فى المستشفى حاليًا بسب الأزمة الصحية الطارئة التي لحقت به مؤخرا وفقد الوعي بسببها.

يعمل مسئولو نادى الزمالك الفترة الجارية على حسم مصير الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى حارسى مرمى الفريق، من حيث تجديد عقدهما مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى جهودهما فى المباريات والبطولات.