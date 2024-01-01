توتنهام يكرّم لوريس بعد 11 عاماً في صفوفه

الرياص - اسماء السيد - لندن: قال الحارس الفرنسي هوغو لوريس انه سيبقى مشجعاً لنادي توتنهام الإنكليزي مدى الحياة، حين لوّح لجماهيره مودّعاً، الأحد، بعد 11 عاماً في صفوف فريق شمال لندن.

وسينتقل قائد منتخب فرنسا السابق إلى لوس أنجليس أف سي الأميركي، بعد خسارة موقعه الأساسي مع خامس ترتيب الدوري الانكليزي راهناً.

وتسلّم لوريس (37 عاماً) الذي حمل ألوان سبيرز في 447 مباراة درعاً من المدافع السابق ليدلي كينغ، بين شوطي المباراة التي فاز فيها توتنهام على ضيفه بورنموث 3 1 الأحد في الدوري المحلي.

قال لوريس متوجها للجماهير "هذا وداع، لكنه وداع من اللاعب وليس من الرجل. سأبقى مشجعاً لسبيرز طوال حياتي".

وكان توتنهام أكّد السبت انهاء عقد لوريس للسماح له بانتقال حرّ إلى فريق ولاية كالفورنيا.

وساهم لوريس بايصال سبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2019، بيد انه اخفق باحراز لقب كبير معه.

وانضم بطل العالم 2018 إلى توتنهام عام 2012 قادماً من ليون وحمل شارة قيادته لثماني سنوات وكان يفترض أن ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2024.

واستعان المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو هذا الموسم بالحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو، فيما ذهبت شارة القيادة إلى المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

مباراته الأخيرة

وخاض لوريس مباراته الأخيرة مع توتنهام أمام نيوكاسل في 23 نيسان/أبريل ضمن الدوري في الموسم الماضي، حين مُنيَ فريقه بخسارةٍ ثقيلة 1 6، واستُبدل بين الشوطين بسبب إصابة غيّبته عن باقي الموسم.

وسبق أن أعلن اعتزاله الدولي عقب حلوله وصيفاً أمام الأرجنتين المتوّجة بكأس العالم في قطر، بعد خسارة "الديوك" 2 4 بركلات الترجيح إثر التعادل 3 3 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية على ملعب لوسيل بالدوحة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويحمل الحارس الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده بـ145 مباراة.