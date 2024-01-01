أرتيتا يصف أداء الارسنال امام فولهام بالأسوأ

ياسر رشاد - القاهرة - فقد الارسنال فرصة العودة لقمة الدوري الأنجليزي الممتاز بعد السقوط في فخ الخسارة امام فولهام بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كرافين كوتاج الخاص بنادي فولهام ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري الأنجليزي الممتاز.

مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق الارسنال وصف أداء فريقه عقب المباراة بأنه الأسوأ للارسنال منذ بداية الموسم الحالي وقال عقب المباراة : لم نقدم اي أداء جيد في المباراة فخسرنا المباراة . هكذا ببساطة تامة .

وأضاف ارتيتا : تلقينا هدفين متشابهين كثيرا ولم ننجح في خلق فرص مهمة عقب الهدف الذي سجله بوكايو ساكا . رتم أداء فريقنا على المستوى الهجومي لم يكن جيدا على الإطلاق وعلى المستوى الدفاعي ايضا لم نكن على المستوى المطلوب .

وقال : قدمنا أداءا عظيما امام ليفربول وتعادلنا بهدف لكل فريق وكذلك امام ويستهام رغم الخسارة بهدفين مقابل لاشىء لكن في مباراتنا امام فولهام اليوم هي من المباريات التي علينا أن نسقطها من حساباتنا لأننا كنا سيئين وقدمنا الأداء الأسوأ لنا هذا الموسم .

يذكر ان خسارة الارسنال امام فولهام هي الخسارة الثانية على التوالي للفريق اللندني والتي جعلته يتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول والذي يتبقى له مباراة سيخوضها غدا امام فريق نيوكاسل على ملعب انفيلد رود في ختام الجولة الثامنة عشرة للدوري الأنجليزي