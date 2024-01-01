شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد غلق باب القيد الشتوى يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية فى الثانية عشرة صباح يوم 31 من يناير الجارى، أمام الأندية بعد السماح لها بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

وانطلق القيد الشتوى فى الثانية عشرة صباح اليوم الأول من يناير ويستمر لمدة شهر كامل.

وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بتسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوى لتدعيم صفوفها في هذه الفترة، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وكان الثلاثي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز زد إف سي وبلدية المحلة والجونة أكثر الأندية التى أبرمت صفقات في الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي، وفى المرتبة الثانية الداخلية والاتحاد السكندري.

واكتفى الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري المصري بإبرام 3 صفقات جديدة هذا الصيف وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة، بينما دعم نادي بيراميدز صفوفه بـ9 صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

بينما لم يتعاقد ناديا الزمالك والإسماعيلي مع أى صفقات جديدة بسبب منع الناديين من القيد.