وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة ٦ أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة ٦ أكتوبر، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وقام بتوقيع البروتوكول ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور جمال سامى على رئيس جامعة ٦ أكتوبر ممثلاً عن الجامعة.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة، بهدف تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم، وإعدادهم لسوق العمل، وتأهيل الشباب ورعايته وتمكينه من المشاركة الفاعلة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة الوطن، وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب من خلال تشجيع الحوار الفكري والثقافي حول قضايا التنمية الشاملة والتحديات الداخلية والخارجية، وربطهم بأهداف التنمية الشاملة والمستدامة في برامج متنوعة.

أشار "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بمحور التدريب والتأهيل من خلال التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية المشتركة، بهدف تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والتكنولوجي.

أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص علي التعاون في تنفيذ البحوث والدراسات المشتركة، بهدف تنمية الوعي لدى الشباب، وتطوير المشروعات والبرامج الشبابية، وكذا التعاون في تنفيذ الأنشطة والبرامج المجتمعية، بهدف تنمية دور الشباب في المجتمع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تحرص على التعاون مع جامعة ٦ أكتوبر، باعتبارها إحدى الجامعات الرائدة في مصر، والتي تمتلك قدرات وخبرات كبيرة في مجال التعليم والبحث العلمي.

من جانبه، أعرب الدكتور جمال سامى على رئيس جامعة ٦ أكتوبر، عن تقديره للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً استعداد الجامعة للتعاون مع الوزارة في مختلف المجالات، بما يخدم الشباب المصري.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات، نانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومن جانب جامعه ٦ أكتوبر كل من الدكتور هشام كامل عبداللطيف تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة عزة سعد الغريب وكيل كلية الطب والجراحة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة أكتوبر، الدكتورة هينار أبو المجد أحمد وكيل كليه الهندسه جامعه ٦ أكتوبر.