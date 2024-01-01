شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير بطلة من ذهب.. تعرف على مشوارها مع البطولات فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم سارة سمير البطلة الأولمبية فى رفع الأثقال بعيد ميلادها رقم 26 ، حيث ولدت يوم 1 يناير عام 1998 ، وتعد سارة سمير بطلة رفع الأثقال الأولمبية الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو من أبرز فتيات الرياضة المصرية فى ظل إيمانها بقدراتها لاقتناص الذهب فى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية التى تشارك فيها.

ولدت سارة سمير عام 1998 في قرية الهوانية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وكانت تحلم منذ الصغر أن تصبح بطلة عالمية فى رفع الأثقال، فى ظل تشجيع أسرتها على تحقيق حلمها، خاصة أن والدها كان يمارس نفس اللعبة وشقيقها الأكبر محمد أيضًا كان مدربا لرفع الأثقال.

وحرصت سارة سمير على الذهاب مع شقيقها الأكبر إلى تدريباته، حيث اكتشفت شغفها برياضة رفع الأثقال، خلال زيارة التدريبات مع أخيها.

مارست سارة لعبة رفع الأثقال وعمرها لم يتجاوز الـ11 عاماً واستطاعت أن تتفوق في اللعبة بقوة بتشجيع ودعم مدربيها وأسرتها.

واستطاعت بطلة رفع الأثقال سارة سمير أن تثبت يوما بعد يوم إمكانياتها فى عالم الحديد بعدما استطاعت العودة للمنصة العالمية مجددا بحصد 3 ذهبيات فى وزن 76 كجم ببطولة العالم الأخيرة بكولومبيا.

وحصدت سارة سمير عددا كبيرا من الميداليات وصلت إلى 5 ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية في نسخ بطولات العالم للكبار التي شاركت بها حتي الآن، لتؤكد صدارتها كأول امرأة مصرية وعربية وأفريقية فى رفع الأثقال تصل إلى هذا العدد من الميداليات.

نجحت سارة سمير فى استعادة بريقها فى السيطرة على الذهب سريعا بعد فترة صعبة مرت على اللعبة بسبب الإيقاف الدولى بسبب المنشطات، إلا أنها لاعبة تمتلك موهبة قوية فى عالم الوقوف على منصات التتويج.