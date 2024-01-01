شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء هداف مدافعى الزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"33" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود علاء مدافع الزمالك اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ "33"، فهو من مواليد الأول من يناير عام 1991، كانت مرحلة حرس الحدود البداية الحقيقية للاعب، بعدما وضعت قدمه على بداية الطريق كلاعب محترف، لعب مع الحرس 88 مباراة ونجح فى تسجيل هدفين، ثم انتقل بعد ذلك إلى وادي دجلة.

شارك علاء مع دجلة فى 57 مباراة وفى ذلك الوقت برزت موهبته التهديفية بجانب الدفاعية، وسجل 10 أهداف، ثم طلبه الزمالك وانضم للقلعة البيضاء بالفعل، ليبدأ مرحلة المجد والنجومية.

وانضم محمود علاء لفريق الزمالك فى موسم 2016-2017 قادمًا من فريق وادى دجلة، بعد مفاوضات قوية ورغبة أكثر من فريق فى الحصول على خدماته، ولكن القلعة البيضاء نجحت فى حسم الصفقة لصالحها.

توهج وتألق محمود علاء بالقميص الأبيض ليصبح مدافعا بدرجة هداف ليكون قلب الدفاع وحائط صد لأي هجمات للمنافسين وعرقلة أي خطر قبل أن يصل إلى مرمى الفريق الأبيض، كل هذا جعله لا غنى عنه في الزمالك ،توج محمود علاء بثمانية بطولات مع الزمالك هى الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر (3 مرات) ، كما حصل على لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر المصري السعودي "لقب ودى".

وإجمالا شارك محمود علاء في 179 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بإجمالى 15858 دقيقة لعب ورغم دوره الدفاعى إلا أنه نجح في تسجيل 41 هدف لينصب نفسه الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك ونجح في صناعة ثلاثة أهداف، بينما تلقى 35 كارت أصفر.

وفى فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية خرج محمود علاء من الزمالك معاراً لزعيم الثغر بحثاً عن المشاركة بشكل أساسى ، ولكنه سرعان ماعاد لصفوف القلعة البيضاء مع بداية هذا الموسم.