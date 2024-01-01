إنجازات وأرقام المحترفين المصريين في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار منذ ساعات علي عام 2023، والذي نجح فيه المحترفين المصريين في التألق بشكل ملفت بالملاعب الأوروبية، وتحقيق عدد من البطولات والأرقام القياسية التاريخية مع أنديتهم.

ونعرض في السطور التالية أرقام المحترفين المصريين مع أنديتهم خلال 2023 كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

- المباريات: 77

- الأهداف:46

الأسيست:24

ويعد محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى الذي يمتلك أكثر من 15 هدفا و15 أسيست، حيث يعد هو أول لاعب يصل إلى هذا العدد من المساهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سنة ميلادية واحدة منذ النجم الفرنسي تيري هنري في عام 2003.

محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي

- المباريات: 12

- الأهداف:1

- الأسيست: صفر

مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي

- المباريات: 66

- الأهداف: 17

- الأسيست:5

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي

- المباريات: 54

- الأهداف:17

الأسيست:12

حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري

- المباريات: 10

- الأهداف:3

- الأسيست:2

أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي:

- المباريات: 36

- الأهداف:4

- الأسيست:1

طارق حامد لاعب ضمك السعودي

- المباريات: 41

- الأهداف: 1

- الأسيست: 1

محمد شريف لاعب الخليج السعودي

- المباريات: 20

- الأهداف: 3

- الأسيست: 2

أحمد حسن كوكا لاعب بينديك سبور التركى

- المباريات: 33

- الأهداف: 14

- الأسيست:1

سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي

- المباريات: 72

- الأهداف: 6

- الأسيست: 9