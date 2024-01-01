رسميًا.. نجم مانشستر يونايتد يزامل مرموش في الدوري الألماني

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش عن التعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع نادي آينتراخت فرانكفورت بشكل رسمي اليوم الأثنين مع الهولندي فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الجاري.

ولم يشارك فان دي بيك بشكل كبير مع يونايتد وبحث منذ فترة الرحيل من قلعة الشياطين الحمر ليستقر به التوقيع مع فريق فرانكفورت على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

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وقال نادي مانشستر يونايتد في بيانه “نتمنى كل التوفيق للاعبنا الهولندي الذي سينضم إلى آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023/24”..

وقال ماركوس كروش المدير الرياضي لفرانكفورت: “يتناسب دوني فان دي بيك مع أسلوب لعبتنا تماما”.