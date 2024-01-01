الأرجنتين تقرر حجب الرقم 10 بعد اعتزال ميسي

كشف كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أنه تقرر حجب القميص 10 الخاص بـ أسطورة التانجو، ليونيل ميسي، بعد اعتزاله دوليًا.

وأوضح رئيس الاتحاد الأرجنتيني في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب فإنه لا يمكن لأي شخص ارتداء القميص رقم 10 بعده.

وأشار إلى أن الرقم 10 سنحجبه مدى الحياة تكريمًا للاعب صاحب الـ 36 عامًا، مؤكدًا أن هذا أقل ما يمكنه القيام به من أجل ميسي.

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ويشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا هذا العام، ومن الممكن أن يلعب أيضًا كأس العالم 2026، وبعدها لن يرتدي أحد رقمه الذي سبق وأن ارتداه العديد من الأساطير أبرزهم مارادونا.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد فكر في سحب القميص رقم 10 تكريمًا لـ مارادونا، إلا أنه تراجع بعد ذلك وقام أورتيجا وخوان ريكيلمي ثم ميسي، بارتداءه.

وأحرز ميسي 106 هدف خلال مشاركته في 180 مباراة دولية، كما حقق لقبي كوبا أمريكا وكأس العالم، مع منتخب الأرجنتين.