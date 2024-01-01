فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

ارتفع اليوم الإثنين سعر الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 1 يناير وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.5 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 7.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أمين الدخيل (بيرنلي) 3.8 مليون جنيه إسترليني