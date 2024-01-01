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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

ارتفع اليوم الإثنين سعر الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 1 يناير وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم
ترينت ألكسندر أرنولد () 8.5 مليون جنيه إسترليني
فيل فودين (مانشستر سيتي) 7.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم
أمين الدخيل (بيرنلي) 3.8 مليون جنيه إسترليني

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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