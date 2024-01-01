شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يكتفى بالركض حول الملعب دون المشاركة فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

عواد خاض تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران، قبل أن يخوض فقرة بالركض حول الملعب فى نهاية المران، دون المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسي والتونسي حمزة المثلوثي رباعي الزمالك أدوا تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة بدنية للاعبي الأبيض خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة. وتولى علاء رجب، مخطط الأحمال بالفريق، الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.