شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عرض الوكرة القطرى لضم عبد القادر.. وكولر يُرحب برحيل اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وخرج عبد القادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.

ولا يمانع الأهلي رحيل عبد القادر على سبيل الإعارة، وينتظر وصول عرض رسمي للبت فيه، خاصة أن مارسيل كولر منح مسئولى القلعة الحمراء الضوء الأخضر لبيع عبد القادر في يناير الجاري.

وارتبط اسم أحمد عبد القادر بعدة عروض محلية الأيام الماضية، إذ ربط البعض بينه وبين إمكانية دخوله ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي فى يناير الجاري مقابل انتقال لاعب أو أكثر إلى فيوتشر على سبيل الإعارة، وأبرزهم صلاح محسن.

وفى سياق مختلف، حصل النادي الأهلي ، خلال الأيام القليلة الماضية، على مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الأول من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.