شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عرض الوكرة القطرى لضم عبد القادر.. وكولر يُرحب برحيل اللاعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وخرج عبد القادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.
ولا يمانع الأهلي رحيل عبد القادر على سبيل الإعارة، وينتظر وصول عرض رسمي للبت فيه، خاصة أن مارسيل كولر منح مسئولى القلعة الحمراء الضوء الأخضر لبيع عبد القادر في يناير الجاري.
وارتبط اسم أحمد عبد القادر بعدة عروض محلية الأيام الماضية، إذ ربط البعض بينه وبين إمكانية دخوله ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي فى يناير الجاري مقابل انتقال لاعب أو أكثر إلى فيوتشر على سبيل الإعارة، وأبرزهم صلاح محسن.
وفى سياق مختلف، حصل النادي الأهلي ، خلال الأيام القليلة الماضية، على مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الأول من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وخرج الأهلي من نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي على يد صن داونز الجنوب أفريقي الذى توّج باللقب بعد ذلك على حساب الوداد المغربي.
وتبلغ مكافأة الأهلي بعد الخروج من نصف النهائي الدوري الأفريقي مليون و700 ألف دولار حصل منها النادى على مليون دولار منذ أيام، وسيحصل على الـ700 ألف دولار المُتبقية على قسطين الأول فى فبراير المقبل والثاني فى يونيو.
الأهلي أنهى عام 2023 بنتائج رائعة بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر الخميس الماضي فى نهائي البطولة بالإمارات، بعدما سبق حصد برونزية مونديال الأندية قبلها بأيام فى السعودية.
وتتوقف المسابقات المحلية والأفريقية بسبب بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار ، ويستأنف الأهلي مشاركاته عقب أمم أفريقيا بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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