شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور يعلن قائمة طنطا لمواجهة أسوان الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا، بقيادة عمرو أنور، قائمة الفريق التي سوف تتوجه اليوم، الاثنين، إلى مدينة أسوان للدخول فى معسكر مغلق لمواجهة أبناء زهرة الجنوب في إطار مباريات دوري المحترفين لكرة القدم.

ويستضيف استاد أسوان لقاء طنطا الأربعاء المقبل فى الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة رقم 15 لدوري المحترفين.

جاءت قائمة طنطا على النحو التالي:

الحسيني سمير، فارس طارق، أسامة النجار، نصر عبد الرازق، أحمد ربيع الشيخ، طاهر رمضان، مصطفى الكومى، أحمد السيد، حسون محمد، إبراهيم جمال، نانا أنتوى، محمد عاطف، محمد السيد، كريم أسامة، أحمد الشامي، عبد الرحمن الدح، أحمد حسني، ساهر زيادة، اقطاي عبد الله، محمد بوجى، محمد شيكا، أحمد على.

ويدخل طنطا اللقاء برصيد 19 نقطة في المركز الـ11 بينما يحتل أسوان المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.