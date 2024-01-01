شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يواصل تدريباته بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، تدريباته اليومية خلال معسكره المقام حاليا بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم التى ستقام فبراير المقبل فى الإمارات.

حضر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تدريبات المنتخب اليوم، وعقد جلسة مع الجهاز الفنى، أكد خلالها مساندة مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة جمال علام، للمنتخب والعمل على توفير كل طلبات الفريق، كما طالب اللاعبين بمواصلة نتائجهم الإيجابية،واطمأن على ترتيبات المعسكر وطالب اللاعبين بضرورة التركيز لتحقيق ميدالية فى كأس العالم.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 5 فبراير المقبل موعدا لإرسال قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية النهائية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.

وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من: "زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبده، أحمد حمدى، مصطفى سمير، إسلام أحمد، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، حسام باولو، الحسينى طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبى، إسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، محمد السيد أبو المعاطى ومحمود عماد".