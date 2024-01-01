شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين أبطال "الهاتريك" هذا الموسم.. آخرهم محمود قاعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 3 لاعبين فقط فى تسجيل 3 أهداف في مباراة واحدة "هاتريك" خلال منافسات دورى nile حتى الآن، بعد مرور 11 جولة، وإن كانت هناك عدد من المباريات مؤجلة للأهلى نظرا لمشاركاته الخارجية وبعض المباريات للأندية التي شاركت بكأس السوبر المصرى.

محمود قاعود

نجح محمود قاعود مهاجم البنك الأهلى في قيادة فريقه لتحقيق فوز غالٍ وثمين على المقاولون العرب فى الجولة الـ11 للمسابقة ، بعدما نجح فى تحويل خسارة فريقه فى الشوط الأول بهدف دون مقابل للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزها جميعاً ليقود البنك الأهلى لتحقيق النقطة التاسعة ويبتعد رويدا رويدا عن منطقة الخطورة بالدورى.

حسام إيفونا

استطاع حسام إيفونا لاعب الجونة إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة فريقه أمام البنك الأهلى والتي فاز فيها أبناء البحر الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ9 للمسابقة.

أسامة فيصل

نجح أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى فى إحراز هاتريك أيضا فى المباراة التى فاز فيها فريقه على المصرى برباعية دون مقابل، نجح اللاعب في إحراز ثلاثة أهداف في الجولة السادسة للمسابقة.

الغريب في الأمر أن فريق البنك الأهلى يضم لاعبين الثلاثة الذين أحرزوا الهاتريك هما أسامة فيصل ومحمود قاعود، بينما نجح حسام إيفونا لاعب الجونة فى إحراز هاتريك أيضا ولكن في مرمى البنك الأهلى.