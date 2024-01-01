شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم الداخلية بهدف ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

هدف زعيم الثغر سجله إيهاب سمير بالخطأ فى مرماه ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 18 نقطة، محتلاً المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 10.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 11 مبارة حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 15.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدي سليمان - سيف تقا - هشام صلاح - خالد الغندور - كريم الديب - مورو ساليفو - عبدالغني محمد - عمرو صالح - بواتينج - إسلام أبو سليمة - فان ديرك.

وجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من: أحمد غنيم - محمود شبانة - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - عمر الوحش - عمر صلاح - رجب عمران - أحمد عيد - الحبيب حسن.

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالى: محمود الزنفلي - أحمد عماد السيد - محمد أحمد عطوة - محمود صابر - إيهاب سمير - محمود حسونة - شميزين - كيمبادي - مهاب ياسر - فانوم ألفريد - يوسف تونجي.

وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد مجدي عبدالفتاح - محمد نجيب الغريب - محمود عبدالعزيز - محمود منصور - علي محمد الزهدي - أحمد سيد غريب - أحمد شداد - محمد الظريف - محمد أشرف مرازيق.