شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى يشهد تسليم الرخصة D الأفريقية لمدربى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتسليم شهادات الرخصة D الأفريقية لمدربي البحيرة، فى حضور الدكتور جمال محمد على رئيس إدارة المدربين بالاتحاد، ووليد بديوى رئيس دمنهور وفتحى موسى رئيس مياه البحيرة والإعلامى مدحت السيد المدير التنفيذى لمنطقة البحيرة الذى أقيم ظهر اليوم.

من جانبه وجه الدكتور إيهاب الكومي الشكر لنائب المحافظ على حضورها ودعمها للرياضيين، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى دائما لتوفير كل ما يحتاجه أفراد المنظومة، وعلى رأسهم المدربون، من أجل تأهيلهم على الوجه المناسب حتى يستطيعوا ممارسة مهنة التدريب عن طريق العلم والدراسة، فى الوقت الذى أشادت فيه الدكتورة نهال بلبع بالجهد الكبير لاتحاد الكرة واهتمامه بالكوادر التدريبية، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم.

وقام الدكتور جمال محمد علي بشرح تفصيلي لنظام الدورة ومراحل تنفيذها ووجه الشكر لاتحاد الكرة لدعمه الدائم لإدارة المدربين.

وفي نهاية الحفل قامت نائب المحافظ بتكريم المدربين، وقام الدكتور إيهاب الكومي ومدحت السيد بتقديم درع الاتحاد المصرى لكرة القدم لمعالي نائب المحافظ.