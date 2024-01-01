شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى ملف مستحقات مساعدى فيريرا: توصلنا لاتفاق يرضى جميع الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الزمالك، فى إنهاء ملف مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة الأول، ضمن مساعى الإدارة لتصفية كافة المديونيات المتراكمة على النادى.

وكشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم حل أزمة مستحقات مساعدى فيريرا فى ولايته الأولى مع الزمالك، مؤكدًا أنه تم التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، ليتم غلق هذا الملف.

وأرسل نادى الزمالك قيمة المستحقات المتأخرة التى تم الاتفاق عليها لمساعدى فيريرا، الذين سبقوا وقدموا شكوى ضد الزمالك بسبب تلك المديونيات.

ويعمل مجلس إدارة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، على حل أزمة إيقاف القيد، حيث تجرى مفاوضات مكثفة مع مسئولى نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى من أجل الموافقة على جدولة المديونيات المستحقة على الزمالك، بشأن محمود شيكابالا.

وجهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى.