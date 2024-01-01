قائمة طنطا لمواجهة أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا قائمة الفريق التي سوف تتجه اليوم الاثنين إلى مدينة أسوان للدخول في معسكر مغلق لمواجهة أبناء زهرة الجنوب في إطار مباريات دوري المحترفين لكرة القدم.

حيث يستضيف استاد أسوان لقاء طنطا الأربعاء المقبل في الثانية والنصف عصرًا ضمن منافسات الجولة رقم ١٥ لدوري المحترفين.

حيث أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين والتي جاءت علي النحو التالي:

الحسيني سمير / فارس طارق / اسامه النجار / نصر عبد الرازق /احمد ربيع الشيخ/ طاهر رمضان /مصطفي الكومي/احمد السيد / حسون محمد / ابراهيم جمال/ نانا انتوي / محمد عاطف / محمد السيد / كريم اسامه / احمد الشامي / عبد الرحمن الدح / احمد حسني / ساهر زياده/ اقطاي عبد الله / محمد بوجي / محمد شيكا / أحمد على

ويدخل طنطا اللقاء برصيد ١٩ نقطة في المركز ال ١١ بينما يحتل أسوان المركز ال ١٢ برصيد ١٨ نقطة.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا