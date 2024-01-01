شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بالأيدى والكراسي بين جماهيرى المصري والإسماعيلي بديربي القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة المصري والإسماعيلي حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب على هامش مباراة الفريقين في ديربي القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - محمود حمادة.

الهجوم: حسن علي - فخر الدين بن يوسف - ميدو جابر.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي

الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور