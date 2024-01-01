صحيفة: الزمالك يوافق على رحيل زيزو

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية بأن نادي الشباب السعودي يرغب في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم أحمد سيد زيزو بالانتقال إلى نادي الشباب السعودي بعدما قدم أداءً مبهرًا مع الزمالك خلال السنوات الماضية.

وقال الصحيفة إن نادي الشباب سيسعى لإجراء إصلاح شامل في صفوفه، بالأخص أنه يحتل المركز الـ11، بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وفي السياق، كشفت صحيفة "الوطن"، نقلا عن مصدر مسئول داخل نادي الشباب السعودي، تطورات مفاوضات الزمالك ووالد أحمد سيد زيزو من أجل ضمه خلال الميركاتو الشتوي، عقب انتهاء مشاركته في بطولة أمم أفريقيا.

وقال المصدر إن نادي الشباب السعودي "يتواصل مع زيزو ووالده كل يوم من أجل الوصول إلى اتفاق لضم زيزو."

وأضاف المصدر: "مسؤولو الزمالك أبلغونا بأنه في حال وصل عرض بمقابل 10 ملايين دولار سيتم الموافقة عليه بعد دقيقة واحدة من وصوله بشكل رسمي."

وتابع: "الشباب لم يرسل خطابا رسميا لأنه ينتظر الرد على الخطاب الذي أرسله وقت المجلس الماضي وهو عرض رسمي من أجل ضم اللاعب لم يتم الرد عليه حتى الآن، لكن المفاوضات في الوقت الحالي عن طريق والد اللاعب."

وأكمل المصدر: "الزمالك متجاوب وفاتح الباب لرحيل اللاعب بالفعل، لكن ينتظر المقابل المادي الذي يجعله لا يتردد في الموافقة على رحيله وهو 10 ملايين دولار قد لا يصل الى هذا الرقم ولكن في حال وصل العرض ليكون قريبا من هذا المبلغ سيوافق."

وحسب ذات المصدر يرفض الشباب السعودي حتى الآن رفع عرضه للمبلغ الذي يريده نادي الزمالك إلا أنه قد يحدث تطورات خلال الأيام المقبلة.