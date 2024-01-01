خالد بيومي منتقدا اختيارات فيتوريا: "لا يوجد عدل وهناك مجاملة لبعض اللاعبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024".

وقال "بيومي"، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن اختيارات فيتوريا لقائمة المنتخب عليها علامات استفهام لم ترضي الشارع المصري، مضيفًا: "الاختيارات الأخيرة بتاعت فيتوريا مفيهاش عدل أو انصاف، وظلم ناس كتيرة ونهايته مش كويسة بالنسبة للكورة".

وأكد أن فيتوريا مدرب لديه شخصية قوية وقوي جدا على المستوى الشخصي مع أي مسئول، لكن هناك بعض اللاعبين انضموا إلى قائمة المنتخب كنوع من المجاملة، بسبب المشرف على المنتخب الوطني، مضيفًا أنه هناك بعض اللاعبين كان يجب ضمهم لقائمة الفراعنة بعد المستوى الكبير والقوي الذي قدموه طوال الموسم.

وأضاف أنه هناك مجاملات حدثت بشكل صارخ في ضم بعض اللاعبين لقائمة منتخب مصر النهائية، منهم ضم 2 حراس أحدهم لم يلعب منذ فترة طويلة والآخر مصاب، والوحيد الجاهز هو محمد الشناوي، لافتًا إلى أنه هناك علامات استفهام على عدم ضم محمد عواد حارس الزمالك ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا.

وتعجب خالد بيومي من عدم إنضمام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لقائمة المنتخب، معقبا: "ياسر إبراهيم أكتر واحد لعب وظهر بقوة في كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا، وهو أحسن مدافع في التوقيت الحالي إزاي مايتخدش للمنتخب كان المفروض يكون رقم 1 في خط الدفاع ويتحط بعده محمد عبد المنعم وحجازي".

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