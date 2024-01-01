تعادل مثير بين المصري والإسماعيلي في الدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم اليوم مباراتان في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى فريق الاتحاد السكندري نظيره الداخلية، بينما واجه الإسماعيلي فريق المصري البورسعيدي.

وينشر موقع "الخليج 365"، نتائج مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز:

الاتحاد السكندري يفوز على الداخلية

نجح الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية بهدف دون رد.

أحرز هدف المباراة الوحيد إيهاب سمير مدافع فريق الداخلية بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 20 من الشوط الأول.

الإسماعيلي يتعادل مع المصري

وفي المباراة الثانية تعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب.

تقدم الإسماعيلي بهدف عن طريق عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 49، وتعادل النادي المصري عن طريق المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 85.