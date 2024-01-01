شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: تقرير الحكم يحسم عقوبات مثيرى الشغب بمباراة المصرى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنهم ينتظرون تقرير مراقب وحكم مباراة المصرى والإسماعيلى التي أقيمت اليوم بالدورى على ستاد برج العرب، وبعده سيتم توقيع عقوبات على مثيرى الشغب من جمهور الناديين وفقا للائحة وقانون الرياضة.

وأوضح مسئولو الرابطة أن مثل هذه الأحداث هي التي تعرقل عملية عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد وزيادة أعدادها، في الوقت الذى يبذل فيه الجميع جهودا كبيرة لعودة الجماهير للملاعب لحضور المباريات ومساندة الأندية.

وشهدت مباراة المصري والإسماعيلي حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب على هامش مباراة الفريقين في ديربي القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.