خطوة تقرب بن رحمة لدوري روشن

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ووفقا لما أورده موقع «Footballinsider247» الإنجليزي، فإن وست هام يمكن أن يفكر في التخلي عن بن رحمة، المطلوب في دوري روشن، مؤكدا أن الصفقة لو تمت؛ فستكون بنظام الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
وبدأ بن رحمة أساسيا في 4 مباريات فقط من أصل 12 مباراة خاضها هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسب تقارير صحفية متنوعة، يريد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما المزيد من وقت اللعب؛ لذا قد يتمسك بالرحيل عن ناديه في المستقبل القريب.
ومنذ أسابيع، أكد مصدر مطلع لموقع «فوتبول إنسايدر» الإنجليزي أن وست هام سيفكر في الاستفادة من بيع عقد اللاعب الجزائري الدولي، إذا تلقى عرضا كبيرا في الميركاتو الشتوي 2024 من دوري روشن السعودي.
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