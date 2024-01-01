الشباب يتفق مع الجوكر

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وأكد الصحفي رودي جاليتي عبر منصة إكس أن الشباب اتفق بالفعل مع مدربه الجديد الذي سيخلف بيسكان، والذي قد يلقب بـ «جوكر» الدوري السعودي نظرا لعمله مع 3 أندية سابقة وتواجده الدائم في الصورة عند كل إقالة في البطولة.
وأوضح جاليتي خلال تغريدته أن الاتفاق تم بين التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي سبق وقاد الاتحاد والطائي والوحدة في السعودية، وقد توج مع الأول ببطولتي كأس ولي العهد 2017 وكأس الملك 2018، مشيرا أن ما ينقص الإعلان الرسمي هو فقط توقيع العقود.
يشار إلى أن الشباب يتواجد في المركز الـ11 من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعدما تلقى 8 هزائم ولم يفز سوى في 5 مباريات وتعادل في الـ6 المتبقية.
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