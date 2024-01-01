تدهور الحالة الصحية لأسطورة ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور، ولاعب لاعب بايرن ميونخ السابق، في وضع صحي حرج، ازداد تدهورا خلال الفترة القليلة الماضية.

وابتعد بيكنباور تماما عن الأضواء الإعلامية منذ أبريل الماضي، بسبب تراجع حالته الصحية، إذ عانى من مشكلة في عينه اليمنى، ما جعله يغيب عن تشجيع منتخب «المانشافت» الذي خرج من الدور الأول لكأس العالم قطر 2022.

الوضع الصحي

أكد فالتر شقيق فرانز بيكنباور (78 عاما)، أن الوضع الحالي لأسطورة ألمانيا غير مستقر، إذ قال في تصريح نقلته صحيفة «آس» الإسبانية: «إذا قلت الآن أنّ الأمر على ما يُرام، يعني ذلك أنني أكذب، حالته ليست جيدة، وهو في حالة صعود وهبوط مستمرة».

فيما أشارت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية إلى أن أي صدمة على المستوى العاطفي يمكن أن تعرض حالة القيصر إلى مزيد من الخطر، مع عدم وجود آفاق للتحسن.

وواجه بيكنباور، الرئيس الفخري لبايرن ميونخ، كثيرا من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، وخضع لعمليتين جراحيتين في القلب، وزراعة مفصل الورك، إضافة إلى أنه فقد الرؤية في إحدى عينيه، وقال: «لسوء الحظ، لا أستطيع رؤية أي شيء مع اليمين بعد الآن».

مسيرة فرانز بيكنباور

يُعد فرانز بيكنباور أحد أفضل لاعبي كرة القدم في كل العصور، هو قلب دفاع ويُمكنه أيضا اللعب كلاعب خط وسط.

في الوقت الحاضر يُنسب مركز «الليبيرو» إلى اسمه.

فرانز الذي نال جائزة أفضل لاعب في أوروبا مرتين، لعب مع منتخب ألمانيا الغربية 103 مباريات، إذ أظهر مستواه الرائع في 3 بطولات كأس العالم وبطولتين أوروبيتين.

وفاز بيكنباور في 1974 بلقب كأس العالم وهو قائد، ومرة أخرى في 1990 وهو مدرب، ليُصبح واحدا من 3 أشخاص فازوا باللقب مدربا ولاعبا.

كما كان أول لاعب يفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم في العام نفسه، ويُصنّف كأحد أفضل اللاعبين الألمان على مرّ العصور.

كما تم اختياره في فريق أحلام كأس العالم للقرن العشرين في 2002 من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

و لعب خلال مسيرته 599 مباراة، وسجل 71 هدفا، وفاز مرتين بجائزة الكرة الذهبية، وكان وصيفا في مناسبتين أيضا.

كما تم اختياره أيضا في فريق البطولة في كل مسابقة كبرى شارك فيها لألمانيا الغربية، وفاز 4 مرات بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا.