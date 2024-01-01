إيزاك يشعل قمة ليفربول ونيوكاسل بهدف التعادل

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق نيوكاسل في تسجيل هدف التعادل أمام ليفربول لتصبح النتيجة 1-1 ف المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح الكسندر إيزاك في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة سكنت شباك الريدز.

وكان الشوط الأول د انتهى بالتعادل السلبي، وسجل خلاله ايزاك هدفاً تم الغاءه بداعي التسلل كما أهدر محمد صلاح نجم ليفربول ركلة جزاء.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.