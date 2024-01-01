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إيزاك يشعل قمة ليفربول ونيوكاسل بهدف التعادل

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق نيوكاسل في تسجيل هدف التعادل أمام لتصبح النتيجة 1-1 ف المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الممتاز.

نجح الكسندر إيزاك في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة سكنت شباك الريدز.

وكان الشوط الأول د انتهى بالتعادل السلبي، وسجل خلاله ايزاك هدفاً تم الغاءه بداعي التسلل كما أهدر محمد صلاح نجم ليفربول ركلة جزاء.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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