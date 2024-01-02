شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات الطبية تثبت إصابة لاعب المصرى بجزع فى الرباط الخارجى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد دبش لاعب النادي المصري، إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، نتیجة اصطدام قوي بالقائم خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن مجلس الإدارة ينتظر نتيجة التحقيقات الأولية في واقعة اشتباك جماهير الفريق البورسعيدي مع جماهير الإسماعيلي في ستاد برج العرب بالإسكندرية خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مجلس المصري ينتظر نتيجة التحقيقات الأولية لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الموقف المناسب وسيتم حسم الأمر خلال ساعات.

وشهدت مباراة المصري والإسماعيلي حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب على هامش مباراة الفريقين في ديربي القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.

وأكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنهم ينتظرون تقرير مراقب وحكم مباراة المصرى والإسماعيلى التي أقيمت اليوم بالدورى على استاد برج العرب، وبعده سيتم توقيع عقوبات على مثيرى الشغب من جمهور الناديين وفقا للائحة وقانون الرياضة.

وأوضح مسئولو الرابطة أن مثل هذه الأحداث تعرقل عملية عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد وزيادة أعدادها، في الوقت الذى يبذل فيه الجميع جهودا كبيرة لعودة الجماهير للملاعب لحضور المباريات ومساندة الأندية.