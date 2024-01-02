شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: مؤسسات الدولة عملت اللى عليها وسيتم حرمان المخطئين من حضور المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر الإعلامي سيف زاهر، عن حزنه من المشاهد التي حدثت في مدرجات جمهور المصرى والإسماعيلى خلال مباراة اليوم، بعد الاشتباكات التي حدثت بين الجماهير.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مؤسسات الدولة عاملة اللي عليها في موضوع الجمهور، ولكن الناس اللي كانت في مباراة المصرى والإسماعيلى مش عاوزين الجمهور يحضر ولا إيه، المسئولون بيعملوا اللي عليهم".

وأضاف سيف زاهر: "ليه التكسير والتخريب ده، انت رايح تحضر الماتش شجع فريقك دون التخريب أو التكسير، ملعب برج العرب ليه يتكسر ويتبهدل كدة وليه نشوف المشاهد دي، مش هنرجع لوراء تاني واللي غلط هيتم عقابه".

وتابع سيف زاهر: كل اللي تسبب في هذه المشاهد ستتم معاقبته وحرمانه من دخول المباريات، ولن يتم حرمان الجمهور المحترم من حضور المباريات".