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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 1/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 1/ 1/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الزمالك ينهى ملف مستحقات مساعدى فيريرا، ومصدر بالزمالك يؤكد أنه لم ولن يتم التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد.
الزمالك ينهى ملف مستحقات مساعدى فيريرا: توصلنا لاتفاق يرضى جميع الأطراف
نجح مجلس إدارة نادى الزمالك، فى إنهاء ملف مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة الأول، ضمن مساعى الإدارة لتصفية كافة المديونيات المتراكمة على النادى.
الزمالك: لم ولن نفاوض عمر كمال عبد الواحد
كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، لم يدخل حسابات الزمالك خلال الفترة الماضية، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.
معتمد جمال يُجهّز تقريرًا بالصفقات المطلوبة للزمالك فى ميركاتو الشتاء
بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال، إعداد تقرير مفصل عن المراكز التي يرى أنها تحتاج لتدعيمات فى الانتقالات الشتوية الحالية، تحسبًا لحل أزمة إيقاف القيد التي يعانى منها الفارس الأبيض منذ بداية الموسم الحالى، وحرمته من الصفقات، وأجبرت الفريق على بداية الموسم بالأسماء المتاحة أمامه، لاسيما أنه تم اقناع محمد عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال من أجل الاستمرار مع الفريق في ظل النقص الذى يعانى منه بسبب إيقاف القيد.
تدريبات تأهيلية لـ شيكا وعواد والمثلوثى وعمرو السيسى فى الزمالك
أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسي والتونسي حمزة المثلوثي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة. يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للرباعي من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
تدريب الزمالك.. راحة لـ فتوح وزيزو وصبحى قبل الانضمام للمنتخب
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني. وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية خلال المران، وشهد التدريب غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدما قرر الجهاز الفني بمنح الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
محمد عواد يكتفى بالركض حول الملعب دون المشاركة فى التدريبات الجماعية
أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.
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محمد ايمن
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات