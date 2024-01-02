أخبار الزمالك اليوم الإثنين 1/ 1/ 2024

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، لم يدخل حسابات الزمالك خلال الفترة الماضية، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

معتمد جمال يُجهّز تقريرًا بالصفقات المطلوبة للزمالك فى ميركاتو الشتاء

بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال، إعداد تقرير مفصل عن المراكز التي يرى أنها تحتاج لتدعيمات فى الانتقالات الشتوية الحالية، تحسبًا لحل أزمة إيقاف القيد التي يعانى منها الفارس الأبيض منذ بداية الموسم الحالى، وحرمته من الصفقات، وأجبرت الفريق على بداية الموسم بالأسماء المتاحة أمامه، لاسيما أنه تم اقناع محمد عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال من أجل الاستمرار مع الفريق في ظل النقص الذى يعانى منه بسبب إيقاف القيد.