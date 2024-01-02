شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: كهربا دايما فى ضهرى منذ انضمامى للأهلى.. وما فيش مشكلة مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إمام عاشور لاعب النادى الأهلي، أن كل تركيزه في الملعب فقط ولا ينشغل بما يدور في السوشيال ميديا، وهدفه تحقيق بطولة أفريقيا مع منتخب مصر.

وقال إمام عاشور، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بشكر جميع لاعبى الأهلى والجماهير على الوقوف معايا ومساندتي، وسعيد بالتتويج بأول بطولة مع الأهلي".

وأضاف إمام عاشور: هدفي التتويج مع منتخب مصر ببطولة كأس أفريقيا، ونقدم مستوى مميزا في البطولة ونسعد الجماهير".

وتابع لاعب الأهلي: "كهربا أخويا الكبير ودائما في ضهري ويعرفني الصح من الخطأ ودائما بيساعدني في كل أمر، ومش هقدر أوفى كل اللي بيعمله معايا، واحتفالي مع كهربا متفق عليه، وكهربا السبب في احتفالات موديست بعد الهدف".

واستطرد:" كل تركيزي في التمرين والمباريات وانا من يوم ما دخلت الأهلي عارف انه له سيستم ونظام وانا احترم هذا النظام ولا أتابع السيوشيال ولا انشغل به".

وعن أزمته مع فيتوريا، قال: "لم يكن هناك أي مشكلة مع فيتوريا ومفيش مشكلة، وكل ما حدث سوء تفاهم وأما كانت رجلي وجعاني وخرجت من المران مع حسين وطارق وتقابلنا قراره ومفيش أي مشكلة".