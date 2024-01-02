شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: الأهلى نعمة كبيرة وعرض بيراميدز كان أكبر ماديا ووفاة والدى أثر عليّ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مروان عطية لاعب النادى الأهلي، أن اللعب للنادي الأهلي أفضل قرار أخذه في حياته وكان حلم والده وفضّلت الأهلي على بيراميدز والزمالك.

وقال مروان عطية، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كان عندي عرضين من الزمالك وبيراميدز وكنت بقارن بينهما وكنت على وشك الاختيار ولكن بعد دخول الأهلي في المفاوضات، لم أفكر لحظة ووافقت على الفور، ويشكر محمد مصيلحي وجماهير الاتحاد على فضله عليا".

وأضاف: "وفاة والدي أثر عليا جدا ومحدش كان حاسس بيا، لأن والدي كان حلمه أن ارتدي تيشيرت الأهلى ولكن فراقه صعب جدا، وكنت مخطط أن أخده معايا السعودية في كأس العالم للأندية ويعمل عمره ولكن الحمد لله".

وتابع:" من صغري وأنا أهلاوي وكنت بروح الاستاد أشجع الأهلي، وعرض بيراميدز كان الأكبر ماديا من الأهلي، ولو لعبت للزمالك كان يبقى عادي لأنه شغلي بس الحمد لله جالي الأهلي، والأهلي نعمة كبيرة".

وأضاف: "المشاركة في كأس العالم للأندية يساوي ملايين، والتتويج بأفريقيا بملايين، والأهلي نعمة كبيرة وكل الناس عارفني وبتحبني وحب الجمهور بملايين".