محمد صلاح يكشف سر تألقه بعد إهدار ركلة الجزاء ويؤكد: التتويج بأمم أفريقيا هدفي

تحدث محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، عن نقطة التحول في مستواه أمام نيوكاسل يونايتد بعد إهدار ركلة الجزاء، خلال الشوط الأول.

وأكد محمد صلاح في تصريحاته، أنه يسعى لتحقيق هدف التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2023 رفقة منتخب مصر.

وأهدر محمد صلاح، ركلة جزاء خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، ثم عاد ليسجل هدفين ويصنع هدف آخر.

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ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد واعتلاء صدارة الدوري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة:” لقد أضعت ضربة جزاء وقلت لـ نفسي بين الشوطين هل سأذهب الآن إلى المنتخب بـ هذا المستوى؟”.

وتابع الدولي المصري:” أنا متأكد تمامًا بدوني أن اللاعبين في ليفربول سيقدمون أداء رائع”.

وأوضح محمد صلاح، أنه على لاعبي ليفربول، إبعاد أنفسهم من الضغوطات و سيقدمون مستويات عظيمة.

واختتم صلاح:” أريد حقًا تحقيق كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر”.