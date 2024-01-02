شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: كنا نستحق نهائي مونديال الأندية.. وتيشيرت الأهلي كبير أمام أي حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مروان عطية لاعب النادى الأهلي، "إننا كنا نستحق الوصول لنهائي كأس العالم للأندية ومواجهة مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن جائزة أفضل لاعب في المونديال التي حصل عليها هي نتيجة جهد زملائه.

وأضاف مروان عطية خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حصولي على رجل المباراة في كأس العالم للأندية نتيجة تعبي وتعب كل وزملائي، وكنا نتمنى أن نصل النهائي أمام السيتي وكنا هنعمل مباراة تاريخية وهنلعب على اللقب، لأن الخسارة من فلومنينسي كانت ظالمة ولا نستحقها".

وتابع مروان عطية: "تيشيرت الأهلى كبير أمام اي نادي في العالم، وأي فريق 11 لاعبا وإحنا زيهم ولا نخشى أحد، وبمجرد التسخين وبداية المباراة كأننا بنلعب في الشارع مع أصحابنا ونحاول الفوز".

وأوضح: "الأهلي له نظام لا أحد يتعداه وهذا سر نجاح النادى، ودائما نلعب على الفوز وتحقيق البطولة التي نشارك فيها بغض النظر عن المنافسين".

وتابع :"كولر فضل إراحتي في بداية السوبر بسبب الإجهاد، وتحدث معي قبلها ودي ميزة في كولر، وخرجني بره القائمة من مباراة سيراميكا لنفس السبب"

وأضاف: "محمد الشناوى أحسن حارس في أفريقيا وبلعب معاه وانا مطمن، وله دور كبير مع اللاعبين، وكهربا وخالد عبد الفتاح مسئولي الهزار في الفريق، وطاهر محمد مجتهد ودائما مركز لتقديم الإضافة، وموديست بدأ يتأقلم وكل اللاعبين بتحاول تساعده وإحنا عاوزينه يسجل دائما".