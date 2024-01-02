شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف: أيمن الرمادى اعتذر لى فى اليوم التالى لمباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد معروف، حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصرى الذي أقيم مؤخرا بالإمارات، أن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا، قابله في اليوم التالي للمباراة، واعتذر له عما بدر منه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، مؤكدا أنه حكم على بعض الكرات أثناء تواجده في الملعب بشكل خطأ.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا بهدف دون مقابل في الدور قبل النهائي للسوبر المصرى، ووجه أيمن الرمادي سهام النقد أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا، مؤكدا أن ملعب المباراة افتقد للعدالة التحكيمية.

وأضاف معروف أنه يعتبر ايمن الرمادي أخ أكبر له وأن ما حدث ما هو إلا نرفزة ملعب وموقف وانتهي تماما .