شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف: أيمن الرمادى اعتذر لى فى اليوم التالى لمباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد معروف، حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصرى الذي أقيم مؤخرا بالإمارات، أن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا، قابله في اليوم التالي للمباراة، واعتذر له عما بدر منه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، مؤكدا أنه حكم على بعض الكرات أثناء تواجده في الملعب بشكل خطأ.
وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا بهدف دون مقابل في الدور قبل النهائي للسوبر المصرى، ووجه أيمن الرمادي سهام النقد أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا، مؤكدا أن ملعب المباراة افتقد للعدالة التحكيمية.
وأضاف معروف أنه يعتبر ايمن الرمادي أخ أكبر له وأن ما حدث ما هو إلا نرفزة ملعب وموقف وانتهي تماما .
وانتقد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا قرارات محمد معروف حكم مباراة فريقه أمام الأهلي في السوبر المصري والتي خسرها فريقه بهدف نظيف، وقال: "لا بد أن يشعر اللاعب بالعدالة داخل الملعب، ونحتاج لمزيد من العدالة، ونتمنى أن يكون لدينا عدد كبير من الحكام في كأس العالم المقبلة، خاصة أن مصر بلد كبيرة وبها 110 ملايين مواطن".
وأضاف الرمادي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي: "أضعنا كرات واضحة منها كرة محمد توني في العارضة وانفرادين لأحمد ريان، ولا أعتقد أن اللاعبين قصروا في شيء وأشكرهم، ولا أرغب في الخوض في تفاصيل فنية، وحدث بعض الخلل والأخطاء أثناء اللقاء".
وتابع: "الحظوظ كانت متساوية مع الأهلي في الجهد البدني، وفقدنا جزءًا من الأداء البدني بسبب عدم اللعب من 10 أيام، والأهلي يبقى الأهلي حتى ولو كان مجهدا، ولا أعتقد أن الأهلي تأثر كثيرا بسبب اللعب كل 3 أيام وهذه ليست جديدة عليه".
واختتم الرمادي تصريحاته قائلا: "دفعت باللاعب جون ايبوكا في آخر ربع ساعة وأدواره الهجومية أكبر من الدفاعية، ولم أركز على اللجوء إلى ركلات الترجيح، وكان لدي أمل في الفوز والصعود إلى المباراة النهائية".
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