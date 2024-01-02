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الإسماعيلى يغلق صفحة الدورى ويستعد لمواجهات كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال صفحة مباريات بانتهاء مباراته مع المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء أمس، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا  على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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