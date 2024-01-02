شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة الدورى ويستعد لمواجهات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال صفحة مباريات الدوري المصري بانتهاء مباراته مع المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء أمس، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.