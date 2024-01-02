الامارات | فريق الشارقة للمرأة يزهو بـ 7 ميداليات في ألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة سبع ميداليات ملونة، خلال مشاركاتهن في منافسات الجري ببطولة النخبة لألعاب القوى، التي نظمها اتحاد اللعبة بنادي المدام الثقافي الرياضي في الشارقة.

وحصد الذهب فريق الشابات (فاطمة عبدالصمد، ميثاء الشحي، حصة المازمي، وسارة البلوشي)، وفريق الشبلات (فاطمة جاسم، مارية فهد، ميثاء إبراهيم، وسلامة الخزرجي). ونال الفضية، اللاعبة اسميتا جانيش (الناشئات)، وشوق البلوشي (الشبلات)، وفريق الناشئات (اسميتا جانيش، مهرة الخزرجي، علياء خالد، وسارة فهد). وتوج بالبرونزية مروة العمودي (السيدات)، وسارة محمد البلوشي (الشابات).