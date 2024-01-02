الامارات | النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات تنطلق بـ «النخبة» 13 يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بأن منافسات الدورة الثامنة، ستنطلق بإقامة «سباق النخبة»، 13 يناير الجاري، من منطقة سد حتا وصولاً إلى منطقة سيح السلم بمحمية المرموم في دبي، ممتداً لمسافة 182 كيلومتراً.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي: «إن المشاركة في سباق النخبة ستكون مخصصة لدراجي الأندية والمحترفين المقيمين في الدولة، والهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي».

وحدد المنظمون 250 دراجاً كحد أقصى للمشاركة في سباق النخبة، الذي يُقام بنظامي الفردي والفرق، إذ سيُسمح لكل فريق بأن يضم في تشكيلته من ثلاثة إلى سبعة لاعبين، من دون إقامة منافسات تأهيلية للمشاركة في هذا السباق. وأكدت اللجنة المنظمة أن «انطلاقة السباق ستكون من أمام سد حتا، ليطوف بالمناطق الجبلية الرائعة، احتفاء بما تشهده منطقة حتا من تطور في جميع المجالات، بعدما باتت مهيأة لتكون وجهة سياحية ورياضية بدعم ورعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة». وعقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، اجتماعاً تنسيقياً في الأيام الماضية مع الجهات الداعمة للبطولة والتي تضم ممثلين عن شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لاستعراض برنامج منافسات الدورة الثامنة من البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، والاستعدادات لتنظيم الحدث بأروع صورة، وبما يتناسب مع مكانة البطولة، لتوفير أفضل الإمكانات، بما يُمكن المشاركين من تقديم أفضل المستويات الفنية، وينقل للعالم صوراً رائعة عن روعة المكان والحدث.

وتم، خلال الاجتماع، استعراض السباقات الأربعة التي يتضمنها برنامج الدورة الثامنة والتي ستقام خلال يناير الجاري وفبراير المقبل، إذ يُقام سباق السلم الصحراوي المفتوح الثاني في 27 يناير، على أن يُقام السباق الثالث والذي أُطلق عليه «السباق إلى الفضاء» في الثالث من فبراير المقبل، والذي سينطلق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء وصولاً إلى منطقة القدرة في دبي، تقديراً وإبرازاً للإنجازات التاريخية الرائدة التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء، على أن يكون الختام مع سباق النخبة للسيدات في الرابع من فبراير.

وشدد رئيس اللجنة اللوجستية، محمد عبدالله الموسى، ورئيس اللجنة المالية والتسويقية، رامي النابلسي، على تقدير الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، للجهود التي بذلتها الجهات الداعمة والمساندة للبطولة خلال الدورات الماضية، وتأكيده ارتفاع وتيرة العمل خلال الدورة الثامنة، لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والترويجية الكبيرة التي تعمل البطولة على تحقيقها، وتحفيز جميع أفراد المجتمع لتبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية، والتعريف بأماكن ممارسة الرياضة في أجمل الأماكن وأكثرها أماناً.

• 3.5 ملايين درهم مجموع جوائز الدورة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية.